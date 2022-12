Si è attivato lo scorso luglio quando si è infortunato, ha fatto rumore soprattutto in estate dopo aver rifiutato inizialmente l'intervento per seguire una terapia conservativa che ha fallito e forse complicato le cose. Poi dopo l'operazione di inizio settembre erano previste otto settimane prima del completo recupero, invece una volta trascorse è arrivato un altro stop con relativo addio definitivo al Mondiale e l'arrivederci anche alla Juve a dopo la sosta.. Dovrà attendere prima di tornare a testare il ginocchio sul campo da gioco e a questo punto anche la speranza di essere pronto per la ripartenza del campionato sta lasciando posto a obiettivi più realistici.Tra le altre partite da saltare ancora, quindi, anche la sfida scudetto con il Napoli del 13 gennaio, ma si sta concretizzando lo spettro di non averlo anche fino al termine del prossimo mese.t nonostante il contratto in scadenza potrebbe agevolare la volontà di monetizzare subito sfruttando anche il picco di rendimento dell'ex Psg. Ma a tale proposito, in soccorso di Allegri, va anche la volontà dello stesso Rabiot, che di cambiare subito aria non sembra aver troppa voglia: meglio aspettare fine stagione, anche mamma Veronique la pensa così.