Dopo le ultime clamorose novità sul suo futuro, con la notizia del rinnovo di contratto col Chelsea per un'altra stagione, Olivier Giroud ha parlato a RMC Sport dal ritiro della nazionale francese. Evocando ovviamente i rumors di mercato che lo vogliono fortemente nel mirino del Milan, a maggior ragione dopo le frasi pronunciate a La Gazzetta dello Sport da Zlatan Ibrahimovic: "Mi vuole al Milan ? Mi piace il suo carattere e come si esprime. Fa sempre piacere sentire Zlatan dire queste cose. Lo prendo come una motivazione in più. Non voglio parlare di futuro, il Milan è un'opzione fra altre".