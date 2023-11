Quattro minuti in cui la storia di Milan-Borussia Dortmund, match decisivo soprattutto per i rossoneri di Pioli per restare in corsa per gli ottavi di finale di Champions League, è cambiata due volte. I quattro minuti intercorsi tra il calcio di rigore parato da Kobel ad Olivier Giroud, che vanifica un’ottima partenza del Diavolo coronata dal fallo di braccio di Schlotterbeck sul tentativo di Chukwueze, e quello trasformato con grande freddezza dal capitano del club tedesco Marco Reus, che alza la traiettoria del suo destro di quel tanto che basta per eludere l'intervento di Maignan.



Due episodi che indirizzano in maniera negativa la partita per la formazione di Pioli e gelano San Siro, prima che ci pensi Chukwueze con la rete del momentaneo 1-1 a riaccendere gli entusiasmi di uno stadio tutto esaurito.



NELLA GALLERY LA SEQUENZA DEI DUE EPISODI