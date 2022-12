Divenuto ieri il miglior marcatore della storia della nazionale francese grazie al gol contro la Polonia, Olivierè stato stuzzicato dai social pure dal tedesco Mesut. Non solo i milanisti infatti, hanno apprezzatodopo quella del derby con l’Inter dello scorso febbraio. L’ex compagno di avventura, attualmente in Turchia al, ha condiviso una gif su Twitter scrivendo “Bel gol..chi te l’ha insegnato questo fratello”. Una giocata che Ozil ha più volte messo in scena ai tempi dei Gunners, basti pensare alla rete realizzata al Bournemouth nel 2019.