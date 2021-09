. Può essere bravo il portiere avversario a parartelo, puoi calibrarlo male e tirarlo fuori dallo specchio, puoi scivolare al momento del tiro, puoi segnarlo ma poi sbagliarlo subito dopo se l’arbitro lo fa ripetere, oppure può succedere che colpisci il legno e, mentre la palla ritorna verso il campo, il tuo cuore di giocatore fa un piccolo tuffo nell’oblio.ed è uno spot dell’imprevedibilità del calcio stesso.Di esempi di rigori sbagliati ne sono pieni gli almanacchi, dal più banale nella partita più “inutile” a quelli più importanti sui palcoscenici più prestigiosi., secondo molti infatticome incaricato di decidere un match così delicato come Inter-Atalanta.e di non essere abbastanza pronto per un “momento” del genere. Tutto plausibile ma, quando si parla di rigori, tutte le tesi possono essere valide.e. Non regge quindi la tesi dell’inesperienza:sbaglia il rigore che consegna all’Italia il mondiale 2006,a Pasadena spedisce la palla altissima sopra Taffarel,si fa ipnotizzare da Dudek a Istanbul, il capitano del Chelsea, nel momento di chiudere i conti e regalare al suo club la prima storica Champions League, scivola sul dischetto spegnendo i suoi sogni di gloria e quelli dei suoi tifosi., avrebbero potuto segnare certo ma avrebbero anche potuto sbagliare.come è capitato a molti prima di lui.e che poteva risultare decisivo per la qualificazione alla Champions dell’Inter di Spalletti, lui sì che era quasi infallibile dagli 11 metri ma sbagliò! Capita e non c’è spiegazione che tenga.i, nessuno si sarebbe sognato di cambiare in corsa il tiratore. Se questa fosse stata la situazione allora sì che avremmo potuto iniziare il dibattito e magari criticare la discutibile scelta., stava giocando bene, aveva appena segnato il suo primo gol capolavoro contro la Sampdoria ea, giriamo pagina e pensiamo al futuro. L’Atalanta a fine 2020 ebbe l’occasione di “sbancare” San Siro quandoper decidere il match. Il colombiano sbagliò perdendo così l’occasione di segnare il gol del 2-1 che avrebbe portato i 3 punti alla sua squadra.Il destino da il destino toglie, non mi pare però che ora si parli di Muriel come un giocatore senza troppo carattere, talento o esperienza: semplicemente ogni tanto i rigori si sbagliano, in tempo reale, con il senno di poi si segnano sempre!