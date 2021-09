Intervistato da Dazn, l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato del pareggio maturato contro l'Atalanta.



"Atalanta squadra forte, fisica, gioca uno contro uno a tutto campo. Li conosciamo, ma credo che abbiamo avuto carattere, abbiamo pareggiato una partita complicata. Ancora una volta abbiamo tirato fuori il carattere, dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. Dobbiamo migliorare, oggi siamo andati in vantaggio e non può succedere di andare sotto in casa nostra. Rigore? Siamo io, Calhanoglu e Dimarco, il mister ha deciso così. Ha sbagliato, ma ha fatto un gran lavoro quando è entrato.