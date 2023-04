Ammneda di € 2.000,00

SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante AIA Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 aprile 2023 ha assunto le decisioni qui di seguito riportato per le gare del campionato Primavera 1.per avere i suoi sostenitori al termine della gara, rivolto epiteti insultanti all'Arbitro ed indirizzato allo stesso numerosi sputi due dei quali lo attingevano.per avere, al 33° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria causandogli perdita di sangue dal naso.per avere, al 33° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con uno schiaffo al collo un calciatore della squadra avversaria.doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.: per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.