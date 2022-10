Saranno 4 i giocatori a saltare l'undicesima giornata di Serie A. Lo ha deciso il giudice sportivo che ha fermato Rovella (Monza), Ferrari (Sassuolo), Becao (Udinese) e Gallo (Lecce).

Da segnalare anche come Theo Hernandez, dopo l'ammonizione presa a Verona, si ora entrato in diffida e salterà un turno al prossimo giallo.



SOCIETA'



Ammenda di € 5.000,00 alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, acceso numerosi fumogeni che costringevano l'Arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.





Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, a gara terminata, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori di altra Società.



CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ROVELLA Nicolo (Monza): per avere, al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, in reazione ad una spinta subita, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GALLO Antonino (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



FERRARI Gianmarco (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).