Il Giudice Sportivo rende note le decisioni dopo la 2ª giornata di Serie A: due giornate di squalifica per Perez dell’Udinese, una per Luperto dell’Empoli e Orsolini del Bologna.



a) SOCIETA'



Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Atalanta per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario.



b) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



Neuhen Patricio Perez (Udinese) per 2 turni;

Sebastiano Luperto (Empoli) per 1 turno;

Riccardo Orsolini (Bologna) per 1 turno.