Giudice sportivo: due giornate e multa ad Allegri per la sfuriata in Coppa Italia

Il Giudice sportivo hae gli ha comminatoper quanto successo ieri seravinta dalla Juventus per 1-0 contro l'Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito il comunicato nei confronti dell'allenatore bianconero, con la squalifica che sarà da scontare"SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00ALLEGRI Massimiliano (Juventus): perché, al 50° del secondo tempo, si avvicinava al Quarto Ufficiale con atteggiamento aggressivo e di plateale e polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento rivolgendo anche espressioni irriguardose sull’operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione e

prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del Direttore di gara".