Dopo la ventesima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha diramato le decisioni ufficiali.



DUE TURNI A MILENKOVIC - Due giornate di squalifica per Nikola Milenkovic dopo il testa a testa con Andrea Belotti. Il difensore viola è stato punito "per condotta gravemente antisportiva per essersi posto, al 26° del secondo tempo, testa a testa con un avversario provocandone la caduta".



GLI SQUALIFICATI PER UNA GIORNATA - Un turno di squalifica, invece, per gli espulsi Castrovilli, De Paul e Saponara. Un turno anche ai sei giocatori diffidati che hanno rimediato un cartellino giallo: stop per Bentancur, Patric, Maxime Lopez, Messias, Pellegrini, Pobega.



MULTA A BIGON - Tra i dirigenti, squalifica di una giornata e 5.000 euro di ammenda per il ds del Bologna, Riccardo Bigon, "per avere, al 10° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale proferendo espressioni irrispettose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".