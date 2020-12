Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18 dicembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



BARAK Antonin (Hellas Verona): per avere, al 49° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito violentemente con una pedata il ginocchio di un avversario a terra.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00



INSIGNE Lorenzo (Napoli): per avere, al 26° del secondo tempo, con gestualità plateale rivolto al Direttore di gara espressioni irrispettose.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



SINGO Wilfried (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CHABOT Julian (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



LOCATELLI Manuel (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DIRIGENTI



ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00



FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto ad un avversario un'espressione offensiva.