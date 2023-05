Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:SERIE A TIMGare del 4 maggio 2023 - Quattordicesima giornata ritornoEmpoli-Bologna 3-1Udinese-Napoli 1-1Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Napoli e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,delibera,salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.* * * * * * * * *Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un bengala, tre fumogeni e altri oggetti di varia natura; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.b) CALCIATORICALCIATORI NON ESPULSIPER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARAAMMONIZIONEOTTAVA SANZIONEPARISI Fabiano (Empoli)PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIOAMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)BANDINELLI Filippo (Empoli)HENDERSON Liam (Empoli)AMMONIZIONESETTIMA SANZIONEEHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese)c) ALLENATORIESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARABERTOLINI Alberto (Empoli): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.AMMONITIAMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)MOTTA Thiago (Bologna)TERZA SANZIONEZANETTI Paolo (Empoli)d) DIRIGENTIESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAACCARDI Pietro (Empoli): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di una persona riconducibile alla squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.NON ESPULSIAMMONIZIONE CON DIFFIDALUPI Gianmarco (Empoli): per atteggiamento non collaborativo nei confronti del rappresentante della Procura federale.