Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 14 gennaio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00



LULIC Senad (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BISOLI Dimitri (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).



CRISCITO Domenico (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



FLORENZI Alessandro (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



HATEBOER Hans (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



KOLAROV Aleksandar (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



CONTE Antonio (Internazionale)