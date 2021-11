SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

c) ALLENATORI



ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Di seguito le decisioni deldopo la: scatta la squalifica per gli espulsi Bessa, Kalinic, Makengo e Milenkovic e per Martinez Quarta e Nikolaou (erano diffidati). Ammenda per l'Hellas Verona per i cori offensivi di matrice territoriale intonati dai suoi tifosi a Napoli, multe anche per Salernitana e Milan.per avere la totalità dei suoi sostenitori ripetutamente intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, che venivano percepiti dai due collaboratori della Procura federale posizionati rispettivamente tra la panchina e il settore ospiti e (il secondo) a centrocampo.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, bengala e fumogeni, segnalando altresì che il primo petardo veniva lanciato, al 37° del primo tempo, in prossimità di uno steward; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.BESSA Daniel (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.KALINIC Nikola (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.MAKENGO Jean-Victor (Udinese): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.MILENKOVIC Nikola (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).NIKOLAOU Dimitrios (Spezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).KARSDORP Rick (Roma)BAKUMO ABRAHAM Kevin Ogheneteg (Roma)COLLEY Omar (Sampdoria)DA SILVA Danilo Luiz (Juventus)HICKEY Aaron (Bologna)NICCOLINI Daniel (Fiorentina): per avere, al 25° del secondo tempo, rivolto all'allenatore della squadra avversaria un'espressione ingiuriosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.