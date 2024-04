Giudice Sportivo, Milan-Inter: due turni a Calabria, uno a Dumfries e Theo Hernandez

All’indomani dei posticipi della 33ª giornata di campionato,e il derby tra Milan-Inter che ha cucito lo Scudetto e la seconda stella sulle maglie nerazzurre, la Legaha diramato un comunicato con le decisioni delEra attese le scelte in seguito alle espulsioni nella stracittadina per le risse in campo nel finale che hanno visto protagonistiIl capitano del Milan è stato fermato per, mentre per gli altri dueper avere, al 51° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito al volto un calciatore della squadra avversaria.per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (undicesima sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo.per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo".

Fermati per un turno, e dunque indisponibili nella, anchedelladeldeldelladeldel, che si aggiunge a Calabria e Theo nella lista degli indisponibili.