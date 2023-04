Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:a) SOCIETA'Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato fumogeni e bengala sul terreno e nel recinto di giuoco oltre che in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere alcuni suoi sostenitori, dal 45° al 48° del secondo tempo, assiepati alle spalle della panchina della squadra avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei componenti di quest’ultima e lanciato due bicchieri di plastica semipieni in direzione dall'allenatore avversario oltre ad uno sputo che attingeva un giornalista posizionato nei pressi della suddetta panchina, sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo ed al termine della, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 52° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAAMPADU Ethan Kwame Col (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARACALABRIA Davide (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).CATALDI Danilo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).SABIRI Abdelhamid (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).AMMONIZIONEOTTAVA SANZIONEBROZOVIC Marcelo (Internazionale)AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)TOLOI Rafael (Atalanta): sanzione aggravata perché capitano della squadra.PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPOAMMENDA DI € 5.000,00LAZZARI Manuel (Lazio): per avere, al 46° del secondo tempo, in occasione del parapiglia che si era generato, lanciato dalla panchina una bottiglietta di plastica in direzione del settore occupato dai sostenitori avversari senza colpire nessuno.AMMENDA DI € 5.000,00SARRI Maurizio (Lazio): per avere al 44° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria causando la reazione dei tifosi.ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARADE BERNARDIN Michele (Sampdoria): per avere, al 48° del secondo tempo, ritardato la ripresa della gara, entrando sul terreno di giuoco e calciando il pallone.