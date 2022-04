Ecco le sanzioni comminate daldopo l'ultimo turno di Serie A:- Ammenda diper avere suoisostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato un fumogeno nelsettore sottostante occupato dalla tifoseria avversaria che colpivauno spettatore senza conseguenze lesive; sanzione attenuata exart. 29, comma 1 lett. b) CGS.- Ammenda diper averesuoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato alcuni oggettipotenzialmente contundenti nel settore occupato dalla tifoseriaavversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS;infrazione rilevata dalla Procura federale su segnalazione deiResponsabili dell'Ordine Pubblico.- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo diresponsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato dicirca due minuti l'inizio del secondo tempo della gara.SOTO Gary Alexis (Bologna): per proteste nei confrontidegli Ufficiali di gara (Settima sanzione); per avere inoltre, al 40° delsecondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione,continuato a protestare in maniera plateale anche con gestiinequivocabili nei confronti del Direttore di gara, toccandoglilievemente il braccio alla notifica del provvedimento di espulsione.CERANTOLADaniel (Roma): per avere, al 34° delsecondo tempo, dalla panchina, contestato reiteratamente unadecisione arbitrale.Bakary Adam (Bologna): per avere commesso unintervento falloso su un avversario in possesso di una chiaraoccasione da rete.Milan (Salernitana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).Marko (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Ridgeciano Dela (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Sofian (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Kalidou (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Matteo (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).Pasquale (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).LUCERO Nahuel (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).Nicolò (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).