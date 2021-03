Ammonizione e multa per il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, in seguito alle proteste di ieri nel corso della sfida persa contro il Milan. 1.500 euro di multa per il 7 giallorosso, "sanzione aggravata perché capitano della squadra" scrive il Giudice Sportivo. Squalifica per una gara, invece, per gli espulsi Koulibaly del Napoli e Likogyannis del Cagliari, mentre dovranno scontare una giornata di squalifica anche Barba (Benevento), De Roon (Atalanta) e Danilo (Bologna), ammoniti per la quinta volta.



Entrano in diffida invece Di Lorenzo (nona sanzione), Castillejo (quarta sanzione9, Freuler, Ricci e Dawidowicz. Ammonito anche Paulo Fonseca, allenatore della Roma, mentre è stato multato di 2.500 euro Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento "per avere, in violazione dell’art 21 comma 9 CGS, dal 15° del secondo tempo, in alcune occasioni, impartito disposizioni alla propria squadra nonostante fosse soggetto a provvedimento di squalifica; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale".