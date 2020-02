Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 15° nonché al 44° e 45° del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.



Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



AMRABAT Sofyan (Hellas Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



BEHRAMI Valon (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



PELLEGRINI Lorenzo (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BASTONI Alessandro (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CIGARINI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



ELJIF Elmas (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



POLI Andrea (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ROMERO Cristian (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).



TORREGROSSA Ernesto (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).



AMMENDA DI € 25.000,00 E DIFFIDA



ANTOGNONI Giancarlo (Fiorentina): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, urlato all'Arbitro, un epiteto gravemente offensivo, che non poteva essere percepito nell'esatto contenuto dal medesimo solo perché stava rientrando nello spogliatoio di competenza; alla richiesta di un Assistente di moderare i toni rivolgeva a quest'ultimo un'espressione irriguardosa; infrazioni rilevate dal medesimo Assistente.



AMMENDA DI € 20.000,00 E DIFFIDA



PRADE' Daniele (Fiorentina): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso e aggressivo, urlato al Direttore di gara un'espressione irriguardosa; alla richiesta dell'Arbitro di allontanarsi reiterava tale atteggiamento rivolgendogli un'espressione gravemente irrispettosa.



AMMENDA DI € 10.000,00 E DIFFIDA



BARONE Giuseppe (Fiorentina): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito a voce alta, con gli Ufficiali di gara già dentro gli spogliatoi, frasi gravemente offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.