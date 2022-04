Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 aprile 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate





Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato ripetutamente, durante il secondo tempo della gara, la regolare ripresa del giuoco.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CALHANOGLU Hakan (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MAKENGO Jean-victor (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SPICCIARIELLO Claudio (Internazionale): perchè, al 30° del secondo tempo, si rivolgeva provocatoriamente nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.