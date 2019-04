Sono sei i calciatori di Serie A squalificati per una giornata di campionato dal Giudice Sportivo. Espulso per doppia ammonizione contro il Cagliari Fabio Depaoli (Chievo); ammoniti e già diffidati Criscito (Genoa), Sandro (Udinese), Stryger Larsen (Udinese), Manolas (Roma) e Meggiorini (Chievo).



MULTA PER LA ROMA - Il Giudice Sportivo ha reso inoltre note le sanzioni relative alle tifoserie: multa salata per la Roma, che dovrà pagare 12mila euro "per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria".