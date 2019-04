Il Giudice Sportivo dott.Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'A.I.A Eugenio Tenneriello, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA ED AMMENDA DI 1500 EURO



Romagnoli Alessio (Milan): per proteste e applauso al direttore di gara.



Ramirez Gaston (Samp): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara,





CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



Barba Federico (Chievo)

Samir (Udinese)

Leris Mehdi (Chievo)

Lulic Senad (Lazio)

Mbaye Ibrahima (Bologna)

Moretti Emiliano (Torino)

Peluso Federico (Sassuolo)

Sala Jacopo (Sampdoria)

Soriano Roberto (Bologna)

Tonelli Lorenzo (Sampdoria)

Vicari Francesco (Spal)



ALLENATORI



AMMENDA DI 20MILA EURO



Mazzarri Walter (Torino): per avere contestato in modo plateale l'operato arbitrale e all'atto del provvedimento di allontanamento, continuato ad assumere tale atteggiamento.