Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 24 dicembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SERIE A TIM



a) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BALDE DIAO Keita (Sampdoria): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BIRAGHI Cristiano (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



TERZI Claudio (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



b) ALLENATORI



AMMONITI



TERZA SANZIONE



MIHAJLOVIC Sinisa (Bologna)

PIOLI Stefano (Milan)



SECONDA SANZIONE



INZAGHI Simone (Lazio)