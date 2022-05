Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:SERIE BKTGare del 17-18 maggio 2022 - Play-off semifinali andataBenevento-Pisa 1-0Brescia-Monza 1-2B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOIl Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 19 maggio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:" " " N. 92SERIE BKTGare del 17-18 maggio 2022 - Play-off semifinali andataIn base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:a) SOCIETA'Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei play-off semifinali andata diciassettesima giornata ritorno sostenitori delle Società Benevento, Brescia, Monza e Pisa hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);206/510considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,deliberasalvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.* * * * * * * * *Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, all'8° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.b) CALCIATORICALCIATORI NON ESPULSIPER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARAAMMONIZIONEPRIMA SANZIONEMACHIN DICOMBO Jose (Monza)PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONEPRIMA SANZIONEBARBERIS Andrea (Monza)ELIA Salvatore (Benevento)GLIK Kamil (Benevento)LERIS Mehdi (Brescia)LUCCA Lorenzo (Pisa)MARRONE Luca (Monza)TORREGROSSA Ernesto (Pisa)VAN DE LOOI Tom (Brescia)PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPOAMMONIZIONEPRIMA SANZIONENAGY Adam (Pisa)206/511c) DIRIGENTIESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al 50° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente e reiteratamente l'operato arbitrale, invitato da un Assistente a ritornare al suo posto, con un gesto di stizza, spingeva leggermente la mano di quest'ultimo; infrazione rilevata da un Assistente.Il Giudice Sportivo: cons. Germana Panzironi" " "_________________________________________Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.