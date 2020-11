Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B.Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 novembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:CASTRO Lucas Nahuel (Spal): per avere, al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.MATEJU Ales (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.MENEZ Jeremy (Reggina): per avere, al 23° del primo tempo, rivolto ad un Assistente critiche irrispettose.PISANO Eros (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.BISOLI Davide (Cremonese): per avere, al 31° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.SCALABRELLI Cristiano (Spal): per avere, al 38° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale.GEMMI Roberto (Pisa): per avere, al 49° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza l'operato arbitrale.