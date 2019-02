Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 febbraio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



GERBO Alberto (Foggia): per avere, al 44° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con un calcio alla coscia; infrazione rilevata da un Assistente.





SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



MONTALTO Adriano (Cremonese): per comportamento gravemente antisportivo, perché, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, in reazione ad un fallo subito, colpiva un calciatore avversario con una piede sulla coscia.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CASASOLA Tiago Matias (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



DERMAKU Kastriot (Cosenza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



EMPEREUR Alan (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



MACHACH Zinedine (Crotone): per avere, al 35° del secondo tempo, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



DRUDI Mirko (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



IMPROTA Riccardo (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



JELENIC Enej (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



MUNGO Domenico (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).