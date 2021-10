a) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

b) ALLENATORI



ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMENDA DI € 5.000,00 ED AMMONIZIONE (PRIMA SANZIONE)

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo didopo la 7a giornata.: per avere, al 20° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto.: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.: per avere al 48° del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, appoggiato una mano sul volto di un avversario, spingendolo.: per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).: sanzione aggravata perché capitano della squadra.ADORNI Davide (Cittadella)CARACCIOLO Antonio (Pisa)CASSANDRO Tommaso (Cittadella)CRISETIG Lorenzo (Reggina)DIAW Davide Djily (L.R. Vicenza)GATTI Federico (Frosinone)VIVIANI Federico (Spal): per avere, al 17° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.: per avere, al 41° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.: per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, con atteggiamento provocatorio rivolto all'Arbitro espressioni irriguardose; all'atto del provvedimento di espulsione, mentre il Direttore di gara si allontanava in direzione degli spogliatoi, tentava di inseguirlo e trattenuto da un dirigente reiterava tale comportamento urlandogli epiteti insultanti.