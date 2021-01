Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 gennaio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CODA Massimo (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



KONE Ben Lhassine (Cosenza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CAPPELLETTI Daniel (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CHIOSA Marco (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DZICZEK Patryck (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



FIORDILINO Antonioluca (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



MATEJU Ales (Brescia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



PETRUCCI Davide (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



POMILIO LIMA Andre Anderson (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



SCIAUDONE Daniele (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).