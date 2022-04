Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Brescia, Como, Cosenza, Lecce, Parma, Perugia e Pisa hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,deliberasalvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.* * * * * * * * *b) CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAMEGGIORINI Riccardo (L.R. Vicenza): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.PARIGINI Vittorio (Como): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.SOLINI Matteo (Como): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.STRIZZOLO Luca (Cremonese): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARABLIN Alexis (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).CALO Giacomo (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).DI GENNARO Matteo (Alessandria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).DI SERIO Giuseppe (Pordenone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).172/427GIANNOTTI Pasquale (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).GOLEMIC Vladimir (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MENEZ Jeremy (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MORA Luca (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PERTICONE Romano (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).RICCI Matteo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).SAMPIRISI Mario (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).STAVROPOULOS Dimitrios (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).TORRASI Emanuele (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).