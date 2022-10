Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 ottobre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara e al 1° del secondo tempo, intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti del Presidente e di un calciatore della Società avversaria.



ALLENATORI



ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00



JURIC Ivan (Torino): per avere, al 28° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, profferendo espressioni irrispettose, trattenuto da alcuni suoi collaboratori.