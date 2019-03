Buone notizie per il Milan che avrà Gennaro Gattuso in panchina nel derby di domenica sera con l'Inter. L'allenatore rossonero, allontanato nella sfida con il Chievo per un battibecco con Meggiorini, è stato multato di 15 mila euro (più diffida), ma non squalificato. Squalifica di un turno per Gasperini "per avere, al 20' del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato una decisione arbitrale a gran voce agli Ufficiali di gara un'espressione irrispettosa; per aver inoltre, mentre imboccava il tunnel per uscire dal campo, spinto con veemenza un dirigente della squadra avversaria, causandone la caduta, infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale di gara". Squalificati per un turno anche Florenzi (Roma), Bourabia (Sassuolo), Bradaric (Cagliari), Immobile (Lazio), Opoku (Udinese), Scozzarella (Parma), Valoti (Spal) e Veretout (Fiorentina).