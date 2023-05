Di seguito le decisioni deldopo la penultima giornata di Serie A:Ammenda di: alla Soc.per avere suoisostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco,all'indirizzo del portiere della squadra avversaria, alcuni oggetti inplastica, che costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circatrenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)CGS.Ammenda di: alla Soc.per averesuoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuocodue petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di: alla Soc.per avere suoisostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco trefumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di: alla Soc.per avere suoisostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato due fumogeni sulterreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere lagara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma1 lett. b) CGS.Ammenda di: alla Soc.per avere suoisostenitori, all'8° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuocoun fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Giulio (Monza): per avere, al 37° del secondo tempo,contestato ad alta voce in maniera irrispettosa l'operato arbitrale.Marvin Romeo (Udinese): doppia ammonizione percomportamento scorretto nei confronti di un avversario.Kristian (Sassuolo): per avere simulato di esserestato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria;già diffidato (Quinta sanzione).Jaka (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti diun avversario; già diffidato (Decima sanzione).Nicolas Martin (Bologna): per comportamentoscorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decimasanzione).Minjae (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti diun avversario; già diffidato (Quinta sanzione).TRINDADE DETonny Emilio (Salernitana): percomportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato(Quinta sanzione).Massimo (Lecce): per avere, al 33° del secondotempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestatoplatealmente una decisione arbitrale.Maurizio (Lazio): per avere, al 49° del secondo tempo,uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza una decisionearbitrale.DOS SANTOSJosé (Roma)