Dopo l'Empoli è previsto un incontro tra la Lazio e Luis Alberto. Si discuterà di rinnovo con l'entourage del calciatore, passato quest'anno da corpo estraneo a perno tattico dello schieramento di Sarri. Trovato l'equilibrio per una convivenza fruttifera per la squadra, il tecnico vorrebbe la sua conferma. Il centrocampista - che ha comunque un contratto in scadenza nel 2025 - chiede garanzie per prolungare la sua permanenza a Roma e mettere da parte i sogni di ritorno in Andalusia (Cadice o Siviglia).



Come scrive oggi il Corriere dello Sport, giocare di nuovo la Champions con la Lazio non gli dispiacerebbe affatto. Ma vuole capire bene quale sarà il progetto di crescita che la società intende portare avanti e quindi se varrà o meno la pena di farne parte. In più, in fase di trattativa, chiederà anche un adeguamento dello stipendio sui livelli di quanto viene riconosciuto oggi a Milinkovic (3,5 milioni). A maggior ragione se dalla Francia arrivasse davvero per lui la ricca offerta di cui si è parlato la settimana scorsa. Non ci sono conferme su quale sia il club che sta sondando il terreno in questi giorni e per ora sulla scrivania di Lotito non è arrivato nulla. Gli agenti però sono al lavoro. Il Mago chiede chiarezza, altrimenti ogni ipotesi diversa dal rinnovo e permanenza a Roma potrebbe essere presa in considerazione e riaccendere querelle estive sul suo addio.