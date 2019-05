Pugno duro del Giudice Sportivo contro Lucas Paquetà per la manata a Di Bello durante Milan-Bologna: il centrocampista rossonero è stato squalificato per tre giornate (una per la diffida, due per il rosso diretto seguito al gesto di reazione nei confronti dell'arbitro), il che vuol dire campionato finito per il brasiliano. Due giornate invece al terzino del Bologna Dijks, al centrocampista del Cagliari Ionita e al mediano della Fiorentina Veretout.



