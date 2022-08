Il Giudice sportivo ha diramato il primo comunicato stagionale: vi riportiamo le decisioni più significative in merito a sanzioni pecuniarie e squalifiche:



Ammenda di 15000 euro (12mila e 3mila) al Verona per cori di matrice territoriale e lancio di oggetti in campo durante la partita con il Napoli; quest'ultima ammenda è stata comminata anche a Inter e Lecce per la stessa motivazione, il lancio di oggetti in campo.



GIOCATORI ESPULSI - Una giornata per Maximiano ed Escalante, espulsi in maniera diretta nelle partite di Lazio e Cremonese, e anche per Soumaoro del Bologna, cacciato per doppia ammonizione.