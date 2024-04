Giudice Sportivo: Thiaw salta il derby. Una giornata a Juric e Mario Rui. Tutte le decisioni

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 16 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito alla 32esima giornata di Serie A.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sei petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

SILVA DUARTEdoppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.Jean Daniel (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Pontus Skule Erik (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Lassana (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Samuele (Torino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).Amir (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Malick (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).(Torino): per avere, al 40° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.(Bologna): per avere, al 35° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.