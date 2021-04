Serie A, sono arrivate le decisioni del giudice Sportivo in merito alla 31ª giornata del campionato. Sono 5 i calciatori che salteranno la 32ª giornata che partirà già domani sera con l'anticipo in programma tra Verona e Fiorentina: Rodrigo De Paul si è fatto espellere per un brutto fallo nel finale di match contro il Crotone e salterà la gara contro il Cagliari. Out nel turno infrasettimanale anche Diego Demme, Nikola Milenkovic, Maya Yoshida e Amadou Diawara.