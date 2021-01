Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 gennaio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CHABOT Julian (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



LYKOGIANNIS Charalampos (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



TONALI Sandro (Milan): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



DOMINGUEZ Nicolas Martin (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



EKDAL Albin (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ROMERO Cristian (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).