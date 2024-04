Giuffredi: 'I miei giocatori restano a Napoli. Lasciare sarà da vigliacchi...'

, nulla è andato per il verso giusto e l'anno prossimo è prevista una rivoluzione. Diversi gli addii in vista, ma a quanto pare ci sono alcuni calciatori che difficilmente partiranno. E sembrano essere i giocatori la cui procura è affidata aSu tutti ci sono Mario Rui, Di Lorenzo e Politano. Che, a quanto pare, dovrebbero essere dei punti fermi del Napoli che verrà. Lo stesso agente lo ha detto nel corso della trasmissione "Terzo Tempo - La partita continua" in onda su Canale 8. Ecco le sue parole:

Noi se facciamo i contratti è perché abbiamo intenzione di rimanere a Napoli e di rispettarli. Poi se un domani non andremo più bene all’allenatore che arriverà o al club che magari ha altre vedute e altre strategie, lo terremo in considerazione e chiuderemo con grande serenità perché è un club, un presidente che ci ha dato tanto. Ma vi posso garantire che non è il caso deie noi non siamo abituati a lasciare nel peggiore dei modi”.