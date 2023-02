Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Nel 2010, a soli 16 anni vede sgretolarsi davanti ai suoi occhi il sogno di tutta una vita. È il 4 gennaio, e proprio mentre Giulia sta compiendo un esercizio facile e già svolto molte volte in passato, succede l’imprevedibile:“Non tornerai a saltare. E non tornerai nemmeno a camminare”, queste le parole tanto sincere quanto brutali pronunciate dalla madre. Questo episodio però non ferma la campionessa Giulia, anzi la sprona ancora di più e le dà laPer ragioni anche fisioterapiche,Tra paralimpiadi, mondiali ed Europei, mentre a livello nazionale ha vinto oltre. Il suo sogno nel cassetto è quello diGiulia, nonostante questo cambiamento drastico, è sempre rimasta la stessa, dando il meglio di sé e mantenendo unverso quello che ama più fare, anche grazie al sostegno della sua famiglia e dei suoi amici. Nel libro “Sono sempre io”, uscito il 31 gennaio 2023, Giulia racconta la sua esperienza sottolineando come il modo in cui si reagisce ai diversi ostacoli che capitano nel corso della vita, possa insegnare a trarre il buono anche dagli episodi più spiacevoli, per poter vivere serenamente. “. Il mio incidente mi ha cambiato tante cose a livello fisico.che prima non avrei avuto. Certamente quelle porte bisogna saperle aprire e cogliere quelle opportunità”.