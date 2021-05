Influencer e cantante, Giulia Provvedi forma con la sorella Silvia il duo de Le Donatella, nato anni fa ad XFactor. La bella Giulia è stata legata per diverso tempo a Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta. Poi l'amore è finito.



Ma Giulia resta attivissima sui social: ha un profilo Instagram seguito da quasi 1,5 milioni di follower, che delizia costantemente con scatti provocanti in intimo e non solo, spesso in coppia con la sorella. Uno degli ultimi ha letteralmente fatto impazzire il web. Scopri tutte le foto di Giulia Provvedi nella nostra gallery!