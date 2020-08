Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, parla del mercato del club isolano all'Unione Sarda, partendo da Radja Nainggolan: "C’è la volontà del giocatore e dell’allenatore per giocare nel Cagliari, e anche quella mia. Dipende tutto dal nostro incontro con l’Inter, vorremmo risolverla al più presto. È un momento complicato, dobbiamo preoccuparci anche della stabilità della società e l’Inter ci dovrà venire incontro".



SU DI FRANCESCO - "È il segnale che vogliamo un calcio divertente, che appassioni. Con gli stadi vuoti e un gioco che non attira, diventa tutto più difficile. Credo che questo allenatore possa trascinare la gente e costruire un percorso. Proprio come ha fatto col Sassuolo o come quello di Gasperini con l’Atalanta. Dopo tre giorni dal nostro primo incontro aveva già scelto di accettare la mia proposta: questo la dice lunga sulla sua voglia di far bene a Cagliari".



SUL MERCATO - "Marin, che doveva sostituire De Jong nell’Ajax, ci ha fatto capire in poche ore la sua voglia di venire a Cagliari e condividere il nostro progetto. Czyborra arriverà appena risolverà i suoi problemi di salute. E abbiamo chiuso l’affare Sottil, l’attaccante esterno chiesto da Di Francesco. Ma non ci fermiamo".