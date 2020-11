Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida d'Europa League contro il Rijeka è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' una partita importante perché l'Europa League è una competizione importante per noi, rappresenta uno dei quattro obiettivi stagionali insieme a campionato, Coppa Italia e Supercoppa".



Lunedì potreste avere vari calciatori convocati dalle nazionali. Siete pronti a battagliare insieme a qualche altro club?

"Sicuramente sarebbe opportuno in un momento così delicato lasciare i calciatori il più possibile tranquilli e isolati e anche noi crediamo che sarebbe meglio se li lasciassero a Napoli".



Gattuso sta facendo spesso turnover perché ha a disposizione una rosa completa?

"Rino, tranne con l'AZ, ha dimostrato di saper ruotare tutti i ragazzi e ha cambiato già un paio di volte modulo. Pensiamo di essere una squadra completa, capace di dare soddisfazioni ai tifosi e al presidente che ha fatto degli sforzi. E dobbiamo continuare a cercare il meglio di noi stessi. Dire esperimenti è azzardato, ma Rino sta cercando di ruotare tutti".



Avere Insigne e Mertens non al 100% della condizione può aver influito fin qui?

"Abbiamo avuto un mese in cui abbiamo fatto a meno di Zielinski, Elmas, Insigne. Calciatori bravi, che a volte fanno saltare gli equilibri. In avanti la differenza spesso si fa saltando gli uomini e loro creano superiorità. Noi abbiamo tante variabili, ma queste tre assenze hanno pesato. Ma alla lunga crediamo che si venga fuori".