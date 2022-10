Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con l'Ajax: "Siamo orgogliosi, per tanti anni siamo stati sottovalutati come calcio italiano, ma sono sicuro che ci rialzeremo. Le risorse negli ultimi anni sono quelle che sono, ma so che torneremo fuori alla grande. E' una serata importante, per ottenere quello che vogliamo (gli ottavi ndr) e per poi gestire le forze. Sarà una partita diversa da quella d'andata, sarà complicato. Sul mercato cerchiamo di migliorare, di fare poche operazioni e mirate, alla fine conta il campo e il campo quest'anno dice che stiamo facendo bene. Abbiamo attaccanti diversi, con caratteriste diverse, alla fine tutti possono giocare con tutti, questa è la chiave. Futuro? Sto benissimo a Napoli, ho ancora due anni di contratto, sono legato alla famiglia De Laurentiis e devo ringraziarlo per quello che possiamo fare sul mercato. Non penso al futuro".