È la vittoria di tutti, a partire dal presidente De Laurentiis, passando per Spalletti e i calciatori, fino ad arrivare al ds. Quest'ultimo è l'uomo immagine del cambiamento, avendo portato negli ultimi anni ai piedi del Vesuvio calciatori come Osimhen, Lobotka, Kim e Kvaratskhelia. Giusto per citare i quattro più significativi di questo grande successo. Il suo viaggio con il Napoli sembra però essere arrivata al capolinea.Un'idea che ha preso forma in maniera concreta qualche mese fa e al termine della stagione dovrebbe anche concretizzarsi.- Non solo delle voci, è chiaramente qualcosa in più. E si evince anche dalle parole dello stesso Giuntoli la scorsa domenica nei festeggiamenti post partita. De Laurentiis ha cercato di tirarlo a sé dicendogli davanti a 50 mila tifosi presenti: "Dobbiamo ripetere, ripetere, ripetere, vincere, vincere e vincere"."Volevo dire al popolo napoletano: non vi preoccupate del futuro, sono qua da 8 anni e sento sempre parlare di chi va via e chi rimane.- Si va ormai verso la separazione. Giuntoli è legato al Napoli ancora fino al 2024, mae al termine della stagione si andrà verso la rescissione consensuale.rappresenta più di un'idea. Un profilo giovane ma che ha già dimostrato di saperci fare. Tante trattative proprio con il Napoli nel corso di questi anni, il tutto sarebbe agevolato dagli ottimi rapporti tra il club toscano e quello di De Laurentiis.che conosce già molto bene l'ambiente azzurro e darebbe una grossa mano agevolando il lavoro di Accardi.