Il Napoli scende in campo contro il Lecce, mentre il direttore sportivo Cristiano Giuntoli fa chiarezza sul mercato, ai microfoni di Dazn: "Si può sempre migliorare con il lavoro, il mercato è solo una parte. Abbiamo un allenatore molto bravo e siamo fiduciosi di poter crescere ancora Navas? Abbiamo già due portieri di livello, manca un giorno alla fine del mercato e al 99% rimarremo così".



Su Cristiano Ronaldo: "Lui è un calciatore straordinario e noi lo possiamo solo esaltare, ma di vero non c'era niente. Abbiamo letto tante cose dai giornali, ma non c'è mai stato nulla di concreto".