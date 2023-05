Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato nel prepartita della sfida contro la Fiorentina e dopo la festa scudetto anche del suo futuro e del futuro del club. Lui è corteggiatissimo dalla Juventus, mentre molti giocatori fra cui Osimhen e Kim, sono corteggiatissimi in Europa.



MOMENTI SCUDETTO - "Sono molto felice, non c'è un momento particolare. Ci sono tanti momenti indescrivibili che mi porterò dietro per sempre".



FUTURO - "In questo momento sto cercando di realizzare quello che di straordinario abbiamo fatto e con calma parleremo di futuro".



TOP PLAYER IN VENDITA? - "Io sono 8 anni che sono qua e sento parlare di cicli da allora. Fossi un tifoso non sarei così preoccupato con De Laurentiis per il futuro del Napoli".