Cristiano Giuntoli è in vacanza al mare in Versilia e sotto l'ombrellone sogna ancora la Juventus, che gli ha offerto un ricco contratto quinquennale. Ma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis non molla e continua a fare muro, forte di un contratto fino a giugno 2024.



Che resti o meno, il Napoli non ha in mente di sostituirlo con un profilo corrispondente: le mansioni di Giuntoli saranno ridistribuite negli aspetti tecnici ed economici. Per i primi saranno le figure di Micheli e Mantovani, responsabili dello scouting, ad ereditare alcuni degli oneri, con l’a.d. Chiavelli che seguirà maggiormente da vicino lo sviluppo delle trattative. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a questi si aggiungerà con ogni probabilità Antonio Sinicropi, diplomatosi a Coverciano come direttore sportivo e compagno di Valentina, la secondogenita del presidente nonché capo dell’area marketing del club.