Possibili novità societarie per il Milan. Un gruppo di investitori mediorientali è interessato a entrare nel club rossonero con una quota di minoranza (non superiore al 30%). Come si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, l'indiscrezione circola in ambienti finanziari, ma non trova conferme in quello rossonero. In attesa di capire se l'interesse degli arabi si tramuterà in un'offerta concreta, il fondo Elliott non è comunque contrario alla prospettiva di reperire esternamente parte dei fondi necessari a garantire l'operatività del club e di recente ha aperto all'ingresso di piccoli soci.